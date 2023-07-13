依據衛福部2023年3月前，有列冊需關懷獨居老人人數，高雄市為3268人，為服務弱勢的老人與身心障礙者，喜憨兒基金會組成社區支持團隊，成為扶持他們的雙手，其中「緊急救援連線服務」，幫助獨居長輩和身障者可以擁有24小時不打烊的守護與關懷服務。

居服員協助張奶奶跟阿水婆申請「緊急救援連線服務」，裝設緊急救援連線裝置，除了每天固定的機器平安回報外，如有突發狀況，也可按下隨身的通報鈕，緊急聯繫保全公司，再由平台系統通知警政、里長、緊急聯絡人等到場協助。

張老奶奶表示：「孩子雖在外工作，無法即時提供協助，現在安裝了緊急救援連線，讓她的生活多了保障，不用再提心吊膽外，在外工作的孩子，心裡上也倍感安心。這個貼心的服務，可說是獨居老人的平安鬧鐘啊！」

喜憨兒基金會表示，這些弱勢的個案就散落在社會的角落裡，基金會的社區支持團隊正是一雙扶助的手，守護他們的權益，解決遇到的難題。

基金會指出，民眾若是對「緊急救援連線服務」有任何問題，喜憨兒基金會將提供實務經驗給予參考。