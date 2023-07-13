經濟部與農委會近期預告，將於農委會新提出的低地力地區、長期棄養的魚塭等，推動免結合農漁業經營的「綠能發展區」。但環團認為，行政部門應先和各界充分協商後，再按照協商結果續行法制程序。農委會主委陳吉仲回應，未有充份溝通絕對不會公告，也多次強調不會推動地面型的農電共生。

農委會主委陳吉仲今(13)日於「台灣卓越盃咖啡示範競標頒獎典禮」受訪表示，低地力認定部份，農試所有土壤的品質調查，確認酸鹼值等不適合作物生產，若硬要種農作物的話，產量也會非常糟糕，這樣的情形下就是低地力農地，或是像雲林口湖有100-200公頃土地，過去30-40年的魚塭都沒辦法養殖等均屬之。

陳吉仲說，低地力農地一定是務實的去盤點，一定是不適合農業生產的土地才會去做，但也要特別強調，農委會絕對不會去推地面型的農電共生，目前也沒有任何在農地上蓋光電板的農電規劃。

至於內政部預告修正「非都市土地使用管制規則」何時公告？陳吉仲僅強調，雖然綠能發展區已經預告，但如果沒有完整的溝通，後續的法制作業就不會往下走。