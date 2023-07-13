女星陳宥心（陳伶宣，前藝名：宣宣）早年演出不少戲劇走紅，2019年她與大12歲的胃腸肝膽科醫師林暘朝結婚，升格做「醫生娘」，去年誕下寶貝女兒，時常會透過社群平台與粉絲分享生活；近期修法規定車輛若未禮讓行人將開罰，陳宥心分享過馬路時一位行人卻因此硬闖紅燈，讓她感到驚訝。

陳宥心昨（12）日在社群平台透露，於北市南京東路一段麥當勞前的馬路時，看到一位行人過斑馬線時行人號誌燈從綠燈變紅燈，行人正好停在中間公車專用道候車亭，陳宥心以為對方會等到下一個綠燈再過馬路，「結果她似乎仗著行人帝王條款竟然在紅燈時突然繼續前行，邊走還邊笑~害一位駕駛嚇了一大跳急踩煞車！」該行人走到陳宥心面前後，陳宥心忍不住告知「你行人闖紅燈！」該行人反說「新聞提到就算行人違規車子也要讓，不然撞到我我告死他...吃罰單。」顯然行人對闖紅燈的行為感到不以為意。

對此陳宥心也發問：「交通部請問我們該怎麼遏止三寶路人呢？」同時認為此風不可長，網友也分享觀點：「不要命呀！傷腦筋！」、「罰單應該要罰不守秩序的人，不是説行人讓不讓的問題， 行人穿越紅燈也是照樣照罰的」、「矯枉過正了啊」、「是民眾舉一反三太厲害，懂得在法律中鑽牛角尖，藉機獲得金錢來源」、「很多開車，騎車的人不禮讓行人被罰，產生報復心，也學三寶行人也要讓別人受罰！惡性循環！」、「三寶自然有天收拾」。