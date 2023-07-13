為打造更友善用戶及全新感受，臺企銀耗時近2年規畫與開發，期間經歷跨部門的廣泛討論與協作，並首次導入用戶研究，透過目標族群的深度訪談與洞察，使官方網站服務與功能都更貼近用戶需求。

臺企銀全新官網視覺加入圓弧波浪、導圓角及數位吉祥物Hokii福企鵝等新潮元素，為品牌注入活潑生動的新感受，並採用響應式網頁設計（RWD），客戶使用桌機、平板或手機等不同裝置，都能以最適頁面尺寸呈現各項產品內容，方便快速查詢所需資訊。

臺企銀官網特別設立「雲端櫃台」，匯聚多元線上數位業務可一站式申辦完成，即時滿足客戶的金融需求，並以人生階段打造主題式策展櫥窗，幫助客戶探索適合自己的金融商品與優惠。使用者介面遵循網站無障礙規範（WCAG 2.1）設計與開發，營造普惠友善的金融環境。

臺企銀表示，全新官網包括清晰便捷的資訊架構、活潑清晰的介面風格、易讀易找的響應設計、貼心有感的雲端櫃台、整合優惠的策展櫥窗、普惠友善的全站無障礙等6大特色，未來將貼近使用者需求，持續提供更便捷、流暢且愉悅的金融服務，打造優質數位金融生活圈。