交大表示張員用詞不當將議處。（交大提供）

女子街頭遇交警提醒「沒穿內衣會引起犯罪」，北市交大出手了。

1名穿著淺色外衣及褲子的女子12日上午在北市文山區步行時，遇到北市交通警察大隊張姓員警巡邏，張看到對方一眼，隨即上前攔下對方，提醒：「小姐你是不是沒穿內衣？」、「這樣會引起犯罪…最好趕快回家」當事人覺得莫名其妙，甚至氣哭走回家，她事後在社交軟體抱怨此事，交大經調查後，表示張員確有攔下、提醒的行為，雖然出於好意，但措辭不當將議處，未來也會加強相關的教育及宣導。

女子發文表示，「後悔沒有錄音錄影」，表示12日下午1時走在萬隆街時，突然遇到騎重機的警察將她攔下，一開始先是要求查看證件，她反問為何要拿出，對方見拿不到證件，這時突然盯著她說：「妳穿這樣太曝露，若隱若現」，接著又問：「妳是不是沒穿內衣？」

當事人氣上心頭，再反問：「是啊，我沒穿內衣怎麼了？」張姓員警回說：「妳這樣會引誘別人犯罪？」女子這時又反問：「別人犯罪是我的錯嗎？他們可以不要犯罪啊！」張此時無話可說，最後叫當事人趕快回家，女子事後越想越氣，表示自己是哭著走回家的，「誰再敢跟我說台灣女權高漲？！」

北市交通警察大隊表示，事發後有聯繫當事人，但對方表示事已過去，不願接受訪查、提告，另約詢張姓員警，張表示一切是善意關心，確實有說過這些話，交大表示，張的措詞不當影響警譽，將召開人評會議處，未來也將加強相關盤查、詢問的教育，避免類似狀況再發生。

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