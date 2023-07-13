宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘9日凌晨竟出現一隻重達百公斤的保育類野生動物綠蠵龜緩緩爬向海洋。（台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

南澳神秘沙灘見重達百公斤綠蠵龜 為保育界重要紀錄

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘9日凌晨竟出現一隻重達百公斤的保育類野生動物綠蠵龜緩緩爬上岸，為當地保育界重大發現，是否有產卵埋在沙推裡，下周五有待專家學者進一步查看並指導協會處理方式。

神秘沙灘盛傳數十年前就有綠蠵龜上岸產卵，約40、50歲居民早年常到沙灘挖龜卵帶回家當食材，2、3年前還有小朋友陪爸爸夜釣，接近清晨時看到很小的烏龜在沙灘上，但都是大家口耳相傳，無明確紀錄及照片佐證；台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會巡守員表示，至少開始保育的這5年內未看過海龜蹤影。

該協會巡守員9日凌晨2時許到神秘沙灘夜間巡邏，在距離入口處約3公里的沙灘地，發現一隻身長約1公尺、重達上百公斤的大海龜緩緩爬行著，巡守員把拍攝到的畫面傳給專家學者，經證實是綠蠵龜；據附近釣客說，最近偶爾會看見海龜將頭探出海面。

綠蠵龜已瀕臨絕種，屬於一級保育類野生動物，適合亞熱帶，成長期至少需要20年以上，成熟的綠海龜背甲長約90至135公分、體重超過100公斤，成熟母綠蠵龜多半選在人煙罕至沙灘上產卵，產卵季約為每年5月至10月；下週五專家學者將調查有無在南澳沙灘上產卵，有的話將會是海洋保育的重要新紀錄。