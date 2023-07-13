宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘9日凌晨竟出現一隻重達百公斤的保育類野生動物綠蠵龜緩緩爬上岸，為當地保育界重大發現，是否有產卵埋在沙推裡，下周五有待專家學者進一步查看並指導協會處理方式。
神秘沙灘盛傳數十年前就有綠蠵龜上岸產卵，約40、50歲居民早年常到沙灘挖龜卵帶回家當食材，2、3年前還有小朋友陪爸爸夜釣，接近清晨時看到很小的烏龜在沙灘上，但都是大家口耳相傳，無明確紀錄及照片佐證；台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會巡守員表示，至少開始保育的這5年內未看過海龜蹤影。
該協會巡守員9日凌晨2時許到神秘沙灘夜間巡邏，在距離入口處約3公里的沙灘地，發現一隻身長約1公尺、重達上百公斤的大海龜緩緩爬行著，巡守員把拍攝到的畫面傳給專家學者，經證實是綠蠵龜；據附近釣客說，最近偶爾會看見海龜將頭探出海面。
綠蠵龜已瀕臨絕種，屬於一級保育類野生動物，適合亞熱帶，成長期至少需要20年以上，成熟的綠海龜背甲長約90至135公分、體重超過100公斤，成熟母綠蠵龜多半選在人煙罕至沙灘上產卵，產卵季約為每年5月至10月；下週五專家學者將調查有無在南澳沙灘上產卵，有的話將會是海洋保育的重要新紀錄。
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