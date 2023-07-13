大陸官方微信公眾號「網信中國」13日消息，大陸國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》。大陸國家互聯網信息辦公室表示，出台《辦法》，旨在促進生成式人工智慧健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益。

近日，大陸國家網信辦聯合國家發展改革委、教育部、科技部、工業和資訊化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》（《辦法》），自2023年8月15日起施行。近年來，生成式人工智慧技術快速發展，為經濟社會發展帶來新機遇的同時，也產生了傳播虛假訊息、侵害個人資訊權益、數據安全和偏見歧視等問題，如何統籌生成式人工智慧發展和安全引起各方關注。出台《辦法》，既是促進生成式人工智慧健康發展的重要要求，也是防範生成式人工智慧服務風險的現實需要。

《辦法》提出大陸堅持發展和安全並重、促進創新和依法治理相結合的原則，採取有效措施鼓勵生成式人工智慧創新發展，對生成式人工智慧服務實行包容審慎和分類分級監管，明確了提供和使用生成式人工智慧服務總體要求。

提出了促進生成式人工智慧技術發展的具體措施，明確了訓練數據處理活動和數據標註等要求。

規定了生成式人工智慧服務規範，明確生成式人工智慧服務提供者應當採取有效措施防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式人工智慧服務，按照《互聯網資訊服務深度合成管理規定》對圖片、視訊等生成內容進行標識，發現違法內容應當及時採取處置措施等。

此外，還規定了安全評估、演算法備案、投訴舉報等制度，明確了法律責任。

大陸國家互聯網信息辦公室有關負責人指出，生成式人工智慧服務的發展與治理需要政府、企業、社會、線民等多方參與，共同促進生成式人工智慧健康發展，讓生成式人工智慧技術更好地造福人民。