溫網本屆男子組有兩名球員最具有冠軍相，分別是N.喬科維奇(Novak Djokovic) 以及阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz Garfia)，N.喬科維奇目前ATP積分排名世界第二，他是23座大滿貫的紀錄保持人，他最廣為人知的就是在硬地球場出色的發揮，23座大滿貫冠軍中有10座是在澳網的硬地球場拿到，但球迷們千萬不能忽略喬帥在草地上的表現，他生涯至今拿過7座溫網冠軍(包括去年和前年)，喬科維奇目前狀態十分火熱，今年溫網從第一輪一路打到八強的5場賽事只掉2盤，平均每盤的勝率高達88%，看來本屆非常有機會達成三連霸大業。

阿卡拉茲是西班牙男子網壇最年輕的世界第一，他在去年的美網獲得了生涯第一座大滿貫，今年已經拿下阿根廷公開賽(Rio de Janeiro)、巴塞隆納公開賽(Barcelona Open)、馬德里大師賽(Madrid Open)…等五座賽事的冠軍，值得注意的是上個月中他在倫敦女王草地錦標賽(Cinch Championships)拿下生涯第一座草地賽事的冠軍，打破大眾對他只擅紅土不擅草地的既定印象。若是阿卡拉茲順利晉級，他將有機會在決賽與喬科維奇一較高下。

阿卡拉茲和喬科維奇至今共交手過兩次，分別是2022年的馬德里大師賽四強以及今年法網的四強，去年的馬德里由阿卡拉茲以(7-6,7-5,7-6)三盤拿下雙方首戰勝利，今年的法網則是由喬科維奇以(6-3,5-7,6-1,6-1)擊敗抽筋的阿卡拉茲扳平對戰比數。上述兩場賽事都是在紅土進行，雙方在紅土對戰實力非常接近，不過來到溫網草地球場的話，筆者認為經驗豐富的喬科維奇表現會更勝一籌，期待兩人的第三次對決。