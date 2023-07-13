據大陸國家互聯網資訊辦公室等多個單位聯合公告表示，《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》已經2023年5月23日經審議通過，並經國家發改會、科技部、工信部等多部門同意予以公佈，將從8月15日起施行。

在監管方面，根據該《暫行辦法》指出，提供具有輿論屬性或者社會動員能力的生成式人工智慧服務的，應當按照國家有關規定開展安全評估，並按照《互聯網資訊服務演算法推薦管理規定》履行演算法備案和變更、登出備案手續。

而根據日前英國《金融時報》報導，指出大陸官方擬加強監理強度，將上述的備案改為「註冊許可制」的說法，並未在此次規範中出現。但條文中也強調，包含網信、發展改革、教育、科技、工業和資訊化、公安、廣播電視、新聞出版等部門，將依據各自職責依法加強對生成式人工智慧服務的管理。

英國《金融時報》之前也指出，北京方面著力希望在加速開發AI技術領先世界的雄心與長期的審查制度中取得平衡。

此外，《暫行辦法》的第四條也維持先前徵求意見稿中，對社會主義核心價值觀的規範，要求大陸科技業者在提供、使用生成式AI服務時，必堅持社會主義核心價值觀，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全和利益、損害國家形象，煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情，以及虛假有害資訊等法律、行政法規禁止的內容。