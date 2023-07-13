大陸女星江疏影擁有清新氣質、精緻五官和苗條身材，2020年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角爆紅，讓她再攀演藝事業高峰，江疏影每回亮相都美到零死角，不過她近日則被陸網曝光全素顏照，厚重眼鏡遮住一雙大眼睛，還被網酸飄嬸味，對此，江疏影則曬出她素顏和完妝照，高EQ說：「素顏或妝後，各有各的美好或不足，但也都是不同心境下的自己。」

江疏影近日被陸網曝光全素顏照，儘管臉上脂粉未施、隨興綁著馬尾，她仍親民向粉絲打招呼、互動，只見高度近視的江疏影戴厚重眼鏡，一雙大眼睛都被遮住，雖然肌膚透亮白皙，但仍被酸飄嬸味、雙眼無神。

江疏影事後則曬出她的素顏和美艷完妝照，大方讓網友對比看個夠，她高EQ說：「素顏或妝後，各有各的美好或不足，但也都是不同心境下的自己。我希望可以坦然面對每一個瞬間的自己，希望你也是。」網友紛紛留言力挺：「江江做自己最美」、「素顏化妝各有各的漂亮！素顏甚至更能真實的展現美貌的底子！」、「每個瞬間都美」。

氣質美女江疏影作品橫跨大、小銀幕，2013年以電影《致我們終將逝去的青春》入圍亞太影展最佳女配角、2014年獲得「亞洲電影大獎」最佳新演員獎，江疏影演技受肯定之餘，她也積極交出作品，2020年以電視劇《三十而已》再攀演藝事業高峰。