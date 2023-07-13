日企公司治理出現變化也吸引維權投資人（activist investor）進駐，這些極度維護自己權益的投資者，其實一直在改變日本公司傳統的風氣與文化。根據日本最大法人關係服務單位IR Japan數據，過去5年期間，日本維權相關基金的數量大增3倍，達到69個。

避險基金顧問公司HFC Advisory Group表示，優秀的交易員、計量分析師、行銷與業務開發等人才供不應求，尤其是那些能適應各種文化的人。很多日本上班族還是希望找個能工作到退休的工作，但若今天加入一家對沖基金，明天可能因為虧錢或募不到資金就立刻丟了飯碗。

日本政府希望提升東京的國際金融中心地位，並解決了一些不如香港或新加坡的問題，不只修改外國籍的基金經理人賦稅制度，並推出英語服務幫助外資公司在日本註冊。

高盛證券表示，許多全球對沖基金正在東京開設辦事處並招募人才。其中，規劃投資組合基金經理人、善於做長多或長空股票的分析師，以及總經策略師的需求是最高的。

日本一家國際間推動民間參予的組織FinCity.Tokyo統計，在上個財年幫助引進資產管理超過5000億美元的外資，年增率暴增10幾倍。這表示東京有愈來愈多的大型資產管理公司。

分析師指出，因為估值相對便宜，外資可望買進更多日股，日經指數帳面價值為1.9倍，遠低於美股標普500的4 倍，那斯達克甚至已經衝至近5.7倍，顯示日經應該還有上漲空間。

同時，考慮到中國大陸與台灣之間，海峽兩岸情勢緊張，地緣政治風險升高。還有，部分全球布局的投資人已經減少在中國大陸投資，並把這些資金流向日本，重新尋找可賺錢的標的。