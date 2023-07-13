南韓知名影后金憓秀，過往曾三次獲青龍電影獎及二次百想藝術大獎的最佳女主角獎，是南韓影視圈內富具名聲的女演員，而現年52歲的她保養有方，歲月的流逝未在她的臉上留下絲毫痕跡，近日她為了宣傳新作品《神鬼海底撈》，在社群上分享多張花絮照片，無瑕的顏值讓網友看了相當驚艷。

金憓秀除了專注於事業外，工作之餘也時常在社群上更新相關花絮照片，而近期她的最新作品《神鬼海底撈》定檔7月26日在韓國上映，而金憓秀今(13)日在IG中發文宣傳，寫下：「D-13」等字句，並附上多張她於片中的造型及拍攝花絮照與網友們分享。

只見相關照片中，金憓秀以頂著一頭波浪大捲髮，身上則穿著花紋繁複的服飾的造型亮相，並且展現出別具魅力的女王氣場。此外，在幕後花絮照中，她無懼鏡頭，以極近的角度曬出自己的自拍特寫照，讓她的無暇美肌在鏡頭前大方露出，絲毫不見皺紋的臉蛋，配上她精緻小巧的五官使網友看了不免被迷了心神，紛紛留言讚嘆「不老女神」的美麗，「即使說是一位25歲的大學生，我也會相信」、「真的太美了。」

事實上，金憓秀此次在《神鬼海底撈》中與男星趙寅成合作，而她也趁此機會在社群上曝光自己與他的合照。照片中，金憓秀彎腰靠在趙寅成的胸前，手更微微搭在對方的胸肌上，讓網友看了一時不知該羨慕誰才是。