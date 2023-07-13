MLB推薦賽事 : 7/15(六) 09:38，休士頓太空人@洛杉磯天使

洛杉磯天使受到一連串傷兵影響，明星賽前吞下1勝9敗，戰績也跌至美聯西區第四，已離季後賽大門越來越遠。而與天使同區的休士頓太空人季初在打線低迷及輪值傷兵的雙重打擊下，戰績一度掉到分區第三，但近期打線復甦後急起直追，目前僅落後分區榜首德州遊騎兵2場勝差。天使本週末將在主場迎戰太空人，首戰預計推出看板球星大谷翔平試圖搶勝，但天使要擺脫打擊不振的問題，才有機會在主場力克強敵太空人。

天使打線上雖然有大谷翔平貢獻32發全壘打、71分打點，但打擊串聯度不佳，團隊得點圈打擊率是聯盟中後段班的0.246，後半段棒次幾乎沒有威脅性，攻勢難有延續的機會。屋漏偏逢連夜雨，陣中明星外野手楚奧特(Mike Trout)因揮棒造成手腕傷勢，預估將需要3到7週的恢復期，這對於打線深度不佳的天使無疑是雪上加霜，如果天使打線下半季持續不振，天使球團在即將到來的交易截止日也許將轉換為賣家的角色。

太空人重砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)因傷缺陣已將近一個月，但太空人火力絲毫不受影響，菜鳥捕手狄亞茲(Yainer Diaz)上大聯盟僅僅52場，就已敲出10轟，成功補上艾瓦瑞茲缺陣時的長打缺口。另一方面，本季從白襪轉隊至太空人的老將阿布瑞尤(José Abreu)開季表現掙扎，直到近期才找回手感，近一個月的攻擊指數高達0.816。打線持續穩定供輸加上先發輪值回穩，過去三年兩度闖進世界大賽的太空人，本季無疑仍是冠軍的大熱門。

天使先發投手大谷翔平本季繳出自責分率3.32、WHIP值1.10的成績單，除了打擊外，大谷翔平在投球表現也是天使本季最出色的選手，但大谷翔平本季兩度對戰太空人都吞敗，主投13局丟掉7分，無法有效壓制太空人打線。太空人預計由王牌瓦爾迪茲(Framber Valdez)領銜主投，瓦爾迪茲今年繳出自責分率2.51、WHIP值1.05的出色表現，是目前美聯賽揚獎的熱門人選，瓦爾迪茲今年面對天使兩場都拿下勝投，主投15局僅失1分，送出19次三振。而大谷翔平生涯以打者對戰瓦爾迪茲時更是一籌莫展，對戰打擊率僅有0.129。近期投打都處於低谷的天使面對推出王牌壓陣的太空人，即便在主場要取勝也是困難重重，筆者看好太空人瓦爾迪茲能延續先前對天使的壓制力，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。