由屏縣府勞青處舉辦的「Fun風童趣派對ｘ夏趴集市」將於15、16日在潮州日式建築文化園區登場，22、23日移師至屏東數位青創中心。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府勞青處扶植的青年市集品牌「好屏友集市」，在暑假期間將以「Fun風童趣派對ｘ夏趴集市」模式登場，15、16日先在潮州日式建築文化園區舉辦，22、23日移師至屏東數位青創中心，屆時有20組青年微型創業攤商及5組已成熟的在地知名青年品牌，以大手拉小手的方式支持青年返鄉創業築夢。

勞青處長李雨蓁表示，今年暑假特別規畫2場次的「Fun風童趣派對ｘ夏趴集市」，期待透過暑期專屬的市集主題搭配藝文表演活動，帶領微型創業品牌成長，也藉此鼓勵並支持青年留鄉、返鄉創業築夢。

李雨蓁說，每場次招募20組青年微型創業攤商、以及5組已成熟的在地知名青年品牌，以大手拉小手的方式逐步塑造品牌，而首場次將於15、16日在潮州日式建築文化園區登場，遊客只要在現場完成指定任務，即可獲得「童趣扭轉樂 」一次，第2場次則於22、23日移師至屏東數位青創中心。

李雨蓁強調，市集募集了輕食小品、文創手作以及古著飾品和植栽花藝等微型創業攤商，加上知名青年街頭藝人施雅云、廷宇、GJ黃國忠、羽靈Leila等表演，非常精彩豐富，同時也期待帶領大人小孩體驗不同文化的童趣。

此外，勞青處為幫助青年投入市集經營的游牧創業，也針對市集經營提供一系列課程教學，16日上午將於潮州日式建築文化園區藝文教室（青年學院潮州教室）辦理「特色風格擺設」市集品牌課程，歡迎更多青年市集經營者踴躍參與。

勞青處表示，相關資訊可至屏東縣青年就創業服務網（https://www.ycpt.org.tw/）查詢報名資訊，如想加入「好屏友集市」的微型創業品牌請隨時留意《好屏友集市Hó-Pîng-iú》FB臉書粉專（https://www.facebook.com/HoPingiu）攤商招募訊息。