兩周前分析中北美洲金盃（CONCACAF Gold Cup，以下簡稱美洲金盃）的文章中提到，墨西哥向來非常重視這個比賽，今年亦不例外，派出以去年世界盃主力為班底的國家隊，挑戰隊史第9座的冠軍。結果墨西哥也沒讓球迷失望，小組首名晉級8強後，連兩輪完封對手，分別是2：0淘汰哥斯大黎加、3：0擊退牙買加，第11次來到美洲金盃的冠軍戰。墨西哥過去只有兩次倒在決賽，而且都是輸給美國，今年對手換成從未在冠軍戰交手過的巴拿馬，墨西哥能夠如願封王嗎？

巴拿馬總統跟筆者沒有任何交情，所以不需要幫巴拿馬說什麼好話。但如果球迷有看比賽，應該也能感受到中美洲球隊那股熱情奔放的球風。巴拿馬在小組賽2勝1和首名晉級，比2勝1敗的墨西哥還要好。8強淘汰賽面對受邀參賽的外隊卡達，巴拿馬更是不留情面，靠著前鋒迪亞茲(Ismael Díaz)的帽子戲法，以4：0大勝對手；四強面對半練兵狀態的地主美國，巴拿馬在各項攻守數據上，除了射門次數外全面輾壓。巴拿馬在上下半場各有一次進球因越位推翻，但也可看出美國的後防線有多險象環生。雙方90分鐘0：0平手，進入加時賽率先開火的也是巴拿馬，安德森(Iván Anderson)反越位成功，並將球挑過門將後射入空門，為巴拿馬取得領先。雖然美國隨後由哥倫比亞裔的J.費雷拉（Jesús Ferreira）攻入本屆大會領先群雄的第7個進球追平，最終雙方1：1平手來到PK戰。美國在8強對加拿大才靠著PK戰獲勝晉級，但這回運氣站在巴拿馬人這邊，J.費雷拉第一個上場就被門將擋下，巴拿馬最後以5：4結束戰鬥，繼2005和2013年後，第3度闖入決賽，前兩次都是不敵美國無緣首冠，這次爭冠對手換成墨西哥，機會又如何？

墨西哥在小組賽輸了一場給卡達，但那是在提前晉級的情況下作出了部份輪換，而卡達又必須贏球才能晉級。來到淘汰賽階段，墨西哥展現了銅牆鐵壁的防守，沒給對手任何機會。巴拿馬在淘汰賽也是連兩場於法定時間內完封對手，而且進攻的威脅也很大。大賽決賽雖然開小分居多，不過兩年一屆的美洲金盃情況有點不同，畢竟打進決賽的隊伍來來去去那幾隊（近十屆都不出美國、墨西哥、巴拿馬和牙買加這4隊），彼此之間有一定的熟悉度，之前九屆決賽有五次開出2.5球大分，是個值得參考的數據。推薦玩法：(2.5球)大、不讓分(墨西哥勝)。