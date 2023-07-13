展望第三季DRAM、NAND表現，圖形DRAM由於其對AI相關應用的各種支援，評估將在2023年下半年提振需求，將有利於DRAM供應商消耗高庫存。然在量價續跌狀況下，全球企業級SSD收入恐跌近50%。

以伺服器市場來看，今年第二季23英寸伺服器出貨量減少逾5%，整體市場依然低迷，第三季營收恐下滑個位數，尚未顯著出貨量增加。然而由於對AI等產品需求強勁，預計復甦時程將比預期更快，今年第四季末銷售額可望成長雙位數。

PC/NB市場，5月底現貨價出現不到一周的短暫上漲，主要是受到晶片廠商減產以及大陸對特定美國晶片廠商的禁令等因素的影響，PC/NB市場受其影響更為顯著，而伺服器/手機則不受影響。PC/NB DRAM出貨量下降7%。市場仍面臨中游(NB OEM)和原始供應商帶來的庫存壓力。自去年5月以來，合約價與現貨價多次交叉，預計此格局將持續至今年第三季。

智慧手機出貨量在經歷第一季低點後，在2023年第二季顯現逐漸復甦跡象，成長7%。然而，第三季增長與否仍存在不確定性；而下滑因素主要為通膨持續性，導致消費者對終端消費性產品需求遞延。