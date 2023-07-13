由OpenAI創造的生成式AI聊天機器人ChatGPT一問世即造成轟動，促使越來越多公司加入這場AI軍備競賽。

稍早前，全球首富、特斯拉執行長馬斯克宣布成立新創公司xAI，目標是取代ChatGPT。馬斯克在4月時曾表示將推出名為「真相GPT」（TruthGPT）的AI平台，或是能盡可能尋求真相的AI技術，以挑戰谷歌聊天機器人Bard以及微軟整合AI技術的搜尋引擎Bing。

現在谷歌還為Bard添加了一些全球適用的新功能，其資深產品總監Jack Krawczyk表示，從今天起，用戶可以使用40多種語言與Bard進行協作，包括阿拉伯語、中文、德語、印度語和西班牙語等，「有時大聲聽到可以幫助你以不同的方式處理你的想法。如果你想聽到一個字的正確發音或聽一首詩或劇本，這尤其有用」。

他並表示，用戶現在可以將Bard回覆的語氣和型態更改為簡單、長或短、專業或休閒，也可以固定或重新命名對話、將代碼導出到更多地方，以及在提示中使用圖像。

Bard的推出在歐洲面臨一些隱私監管方面的阻礙。Krawczyk表示，谷歌已經與當地監管機關會商，在隱私權的透明度、選擇和控制等問題方面提供保證。

Bard工程部門副總裁Amar Subramanya則表示，用戶可以選擇不參與數據收集。至於谷歌是否打算開發Bard應用程式，Subramanya拒絕對此發表評論，僅表示「該聊天機器人是一個實驗，我們要大膽、也要負責任」。