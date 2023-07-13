Extension 1 by 橘色「澳洲和牛紐約客壽喜燒套餐」，1780元。（橘色餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

「金月壽喜燒」套餐首創整塊A5夏多布里昂入鍋的吃法，3480元。（金月提供／朱世凱台北傳真）

國人一年四季愛吃鍋，加上疫後餐飲業績暴衝，光5月母親節加溫就年增至少45％，為了打造差異性與質感，「精品火鍋」逐漸興盛，不只王品集團先前預告下半年會再創相關品牌，不少業者也搶分一杯羹，用創意獨家套餐吸客。

擁有火鍋界LV之稱的橘色，曾獲米其林指南推薦，集團旗下「Extension 1 by 橘色」主打頂級個人鍋物，獨創的兼容式壽喜燒吃法更是招牌，一舉帶動6月壽喜燒業績創新高，相比去年同期一口氣狂衝400％，近期主推「澳洲和牛紐約客壽喜燒套餐」，澳洲牛口感相對美牛口感軟嫩帶有嚼勁，紐約客部位油脂分布均勻，帶有油脂香氣卻不膩口，很適合搭濃郁壽喜燒湯底食用。

新火鍋品牌「金月 日本鍋料理擔當」於大安開首店，以海鮮與肉品、慢熬涮涮鍋湯底特色，還可搭日本「土佐酒造」聯名款清酒入湯，現也主打「金月壽喜燒」套餐，將整塊A5夏多布里昂入鍋，整體散發鹹甜的香醇風味，還有桌邊服務幫忙剝蝦、玉米等，7月底之前，到店消費涮涮鍋系列，可免費升級清酒鍋底。創辦人王斯楷透露，該店瞄準高端客與商務聚餐，一天預計可吸引100人，有信心一年內會在六都之一開分店。

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