美國6月消費者物價指數（CPI）年增率意外降至3％、核心CPI年增率也回落至4.8%，通膨明顯降溫，市場呈現樂觀態勢，再加上聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos表示，7 月可能是聯準會今年最後一次升息，上述利多匯集，美股大漲，帶動台股13日全線大漲，新台幣升值、外買13日買超202億元帶動，台股重回萬七、終場大漲99點，收在17,061點，成交量為4,648億元，終場共有17檔收盤股價創下歷史新高，分別是2檔IP矽智材世芯-KY（3661）收在1950元，上漲3.72％，創意（3443）收在1,750元，漲幅7.36％。