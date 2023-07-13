其餘創新高個股分別是緯穎（6669）、川湖（2059）、智邦（2345）、洋基工程（6691）、台光電（2383）華城（1519）、華孚（6235）、華星光（4979）、研揚（6579）、緯創（3231）、高技（5439）、遠雄港（5607）、華鎂鑫（8087）、合勤控（3704）、威健（3033）等。

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