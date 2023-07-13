「2023泰國連鎖加盟展」今(13日)在曼谷開展，經濟部商業司帶領10家台灣連鎖品牌企業組成「台灣連鎖品牌館」進駐，成員有CoCo、珍煮丹、段純真等知名連鎖廠商，樣態涵蓋手搖茶飲、在地美食、及頭皮養護等，藉4天展期爭取台灣業者落地展店，挑戰泰國市場機會。

泰國連鎖加盟展是曼谷規模最大的連鎖加盟展，每年約可吸引約2萬1000名買主參觀展覽，展品類別包含餐飲連鎖品牌、教育連鎖機構以及政府單位等。

根據泰國官方公布2023年第一季經濟數據，隨著民間消費回溫、觀光業復甦，GDP相較於去年同期成長2.7％，年增幅高於去年第四季的1.4％。泰國連鎖加盟業在近幾年蓬勃發展，目前已有160個國際品牌、超過1萬4000家門店。

這次連鎖加盟展期從13至16日，連續4天。經濟部商業司表示，本次「台灣連鎖品牌館」經評選後，由日出茶太、CoCo都可茶飲、不要對我尖叫、段純貞、髮林健康集團、Mr. Wish鮮果茶玩家、鮮茶道、歇腳亭、麻辣天后炒香鍋、珍煮丹等連鎖品牌代表參展。

商業司先於開展前一日（12日），在曼谷Avani Sukhumvit Bangkok飯店會議室舉辦「2023台泰連鎖商機媒合會」，有19家泰國買主參加，最終促成我國頭皮護理品牌、手搖飲品牌、麻辣香鍋與數家泰商簽署合作意向書。

今為加盟展開展首日，商業司表示，協助業者在展場與潛在買家交流，進一步拓展我國連鎖品牌落地展店契機。