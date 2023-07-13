雲林縣平均日照達3.51小時全台第1，今夏暴熱冷氣機買氣旺。（張朝欣攝）

今年入夏後天氣暴熱，冷氣機買氣與往年相比成長逾3成，雲林縣平均日照達3.51小時高居全台第1，冷氣業者最近每天趕工安裝冷氣機，業者13日表示買氣增加除了氣溫飆高，經濟部為鼓勵安裝節能冷氣機，今年1月起祭出舊換新補助3000元，加上不少民眾覺得舊冷氣機冷度不夠，也紛紛改換新機，形成一股換機潮。

雲林縣本月2日創下全台最高溫36.9度紀錄，冷氣房成為民眾避暑首選，帶動冷氣機買氣，蘇姓冷氣業者表示，每年端午節過後氣溫升高，國曆6、7月是冷氣機銷售旺季，8月因逢農曆7月，有些人對於房屋裝修有忌諱，因此買氣會受影響，9月則因孩子開學，須支付一筆可觀學費，一些顧客會考量家庭支出而縮手，10月天氣轉涼開始進入淡季。

業者說，今年夏天實在是太熱了，不少原本不吹冷氣的民眾也受不了，紛紛打電話來訂購冷氣，近期即使增加人手也要每天趕工，銷售量與往年相比成長逾3成，另外，經濟部配合淨零碳排政策，補助更換1級節能變頻冷氣，也是買氣旺的原因之一，還有一些民眾覺得舊冷氣機的冷度已不敷使用，也加入購買行列。

業者說，有些消費者購買節能變頻冷氣，卻發現沒有比較省電，原因在於「噸數不夠」，變頻冷氣會隨著室內溫度改變，自動調整運轉功率，藉以達到所設定的溫度，室內溫度若達到設定溫度，運轉功率會降低，耗電減少，但若無法達到設定溫度，會一直高速運轉來降溫，此時就很耗電。

業者建議，消費者應考量空間大小購買冷氣機，1噸冷氣約可供應3、4坪空間，例如客廳空間較大，2.3噸冷氣較適合，房間空間較小，1.3噸至1.5噸即可，千萬不要為了省錢而買小噸數冷氣機，如此可能得不償失。