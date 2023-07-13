一位與克里姆林宮有聯繫的網路消息稱，烏克蘭突擊隊在第聶伯河左岸的安東諾夫斯基大橋(Antonovsky Bridge)下堅守著，雖然遭到俄軍的猛烈炮火攻擊，但是這個橋頭堡依然存在。

戰區(The Drive-The Warzone )報導，賴巴爾電報頻道(Rybar)周三表示，烏克蘭突支隊繼續在小型快艇的幫助下，向安東諾夫斯基橋頭的登陸的部隊提供補給。而且烏克蘭的火砲與防空系統也移到附近，為這些少數部隊提供火力掩護。

賴巴爾表示，這些部隊目前只能堅守而無法前進，但是俄軍也不能把他們驅逐，因為河對岸的烏克蘭猛烈炮火，同樣阻止了俄軍的前進。

目前尚不清楚烏克蘭在此處派部隊的戰略設想，因為他們目前規模太小，無法形成反攻主力，他們也不能設浮橋，任何跨越第聶伯河的嘗試，都是巨大而危險的挑戰。

Russian presence near the Antonovsky Bridge is limited to the southern tip of the residential area.



The rest is occupied by roaming Ukrainians, whose goal is just to keep some Russian resources focused here. pic.twitter.com/4TDiwghfUg — What the media hides. (@narrative_hole) July 11, 2023

或許這支部隊的主要功能就是牽制，使俄軍必須在此地設防，其他戰線上的烏克蘭部隊較有機會突破俄軍的防線。