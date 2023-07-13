一位與克里姆林宮有聯繫的網路消息稱，烏克蘭突擊隊在第聶伯河左岸的安東諾夫斯基大橋(Antonovsky Bridge)下堅守著，雖然遭到俄軍的猛烈炮火攻擊，但是這個橋頭堡依然存在。

戰區(The Drive-The Warzone )報導，賴巴爾電報頻道(Rybar)周三表示，烏克蘭突支隊繼續在小型快艇的幫助下，向安東諾夫斯基橋頭的登陸的部隊提供補給。而且烏克蘭的火砲與防空系統也移到附近，為這些少數部隊提供火力掩護。

賴巴爾表示，這些部隊目前只能堅守而無法前進，但是俄軍也不能把他們驅逐，因為河對岸的烏克蘭猛烈炮火，同樣阻止了俄軍的前進。

目前尚不清楚烏克蘭在此處派部隊的戰略設想，因為他們目前規模太小，無法形成反攻主力，他們也不能設浮橋，任何跨越第聶伯河的嘗試，都是巨大而危險的挑戰。

或許這支部隊的主要功能就是牽制，使俄軍必須在此地設防，其他戰線上的烏克蘭部隊較有機會突破俄軍的防線。

文章來源：Ukraine Situation Report: Antonovsky Bridgehead Holds

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