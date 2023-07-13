一代性感女神邱淑貞紅極一時，和梅艷芳、劉嘉玲、張曼玉等人並稱「九龍女」，1999年嫁給身家超過百億的富商沈嘉偉結婚後，就息影淡出幕前，不過風韻猶存的她，一舉一動仍受到關注，日前她和一眾信徒與秋吉尼瑪仁波切（Choyi Nyima Rinpoche）共進午餐，好狀態也引起熱議。

邱淑貞日前和愛女到遊樂園遊玩，未料卻被指「虎背熊腰」，身材略顯發福，不過有網友認為是拍攝角度問題，她這個年紀還能維持白皙光滑皮膚，已經很厲害了。

邱淑貞之前才被指發福，55歲近況曝光。（圖／取自小紅書、臉書）

而向來信奉佛教的邱淑貞，上月初和仁波切、喇嘛和佛友們共進午餐，只見她穿著格紋外套，頭髮往後梳紮起來，畫著淡妝打扮簡單樸素，但仍難掩星味，皮膚白皙光滑，好狀態根本不像55歲。

邱淑貞和富商尪沈嘉偉婚後育有3個寶貝女兒，尤其21歲的大女兒沈月，遺傳父母的好基因，已出落得亭亭玉立，還被封為「最美星二代」，受到不少時尚品牌青睞，並常替雜誌拍攝寫真，人氣完全不輸給媽媽，成為時尚圈新寵兒。