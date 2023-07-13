高雄寶來國中與尼布恩合唱團於韓國「2023第12屆世界合唱大賽」傳捷報，以動人的歌聲唱出生命的感動，兩隊席捲全場拿得高分，勇奪「冠軍組」與「公開組」雙金牌。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

高雄寶來國中與尼布恩合唱團於韓國「2023第12屆世界合唱大賽」傳捷報，以動人的歌聲唱出生命的感動，兩隊席捲全場拿得高分，勇奪「冠軍組」與「公開組」雙金牌。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

台灣之光！高雄寶來國中與尼布恩合唱團於韓國「2023第12屆世界合唱大賽」傳捷報，以動人的歌聲唱出生命的感動，兩隊席捲全場拿得高分，勇奪「冠軍組」與「公開組」雙金牌。

2023第12屆世界合唱大賽參與「冠軍組」的寶來國中，以及「公開組」的尼布恩合唱團，於7月12-13日在韓國江陵市巨蛋頒獎典禮上，不負家鄉眾望分別奪得C27民謠有伴奏冠軍組（Folklore with Accompaniment Competition）的GOLD MEDAL與O27民謠有伴奏公開組（Folklore with Accompaniment）的GOLDEN DIPLOMA。

參賽團員們不負所有支持者的厚愛，在眾多強勁參賽國家、選手中，皆以87.00與24.10高分數脫穎而出勇奪兩金牌，以動人的歌聲故事唱出生命的感動，孩子們認真的眼神、清亮圓潤的聲音傳遞著愛，讓在場的聽眾因歌聲感動落下眼淚。

寶來國中自2018南非公開組奪金後歷經5年的淬煉，2023年結合建山國小、荖濃國小奪得金牌，合作跨域跨教育階段國際教育學習，將提升孩子們面對世界的信心與勇氣。

另外，「尼布恩合唱團」成員來自六龜與桃源區喜愛合唱的青少年，此次參加「公開組」競爭激烈更是驚豔全場，賽事結束後，團員們在廣場上用來自台灣布農族的歌聲與在場的日本、韓國、馬來西亞、瑞典、南非、美國等國家選手一起唱歌歡呼，不放棄任何一次的交流機會，台灣團員都成為最佳國際交流的大使。

寶來國中校長潘如萍說，2023是最特別的一年，經過COVID-19的洗禮，參賽團員們用音樂的聲音感動人心，也感動自己，為自己彩繪亮麗成績，在這場世界級的大賽，學生們於各國面前展現台灣最美麗最撼動人心的生命力聲音。

寶來國中、建山國小、荖濃國小與尼布恩合唱團感謝醫師陳俊志、老師林憶涵、盧舒涵與許家倫、大提琴老師張雅涵及所有教導的師長們，一步一腳印地帶著孩子們認識自己的聲音、認識自己的家鄉，發現原鄉孩子的天賦與真性情、唱出心動、哼出夢想，聽見感動的聲音，賽後明天（14日）團員將至韓國首爾祥明中學交流，15日中華航空於下午2時25分返高雄，並期待大家於8月6日來衛武營聽團員們呈現最感動的聲音。