不滿女友家人阻交往，壯年男咆哮鬧事，警掏電擊槍瞬間龜縮。

基隆市七堵區12日晚間有一名49歲黃姓男子在東新街某超商外飲酒，疑似撞見阻礙其交往的女友家人，男子酒醉不停咆哮，雙方爆發衝突，民眾見狀急忙報警。警方到場後，男子還在大呼小叫，當下開啟電擊槍恫嚇，只見電擊槍發出巨大「滋滋」電流聲，瞬間讓黃男「惦惦」不敢輕舉妄動，最終順利排除糾紛。
基隆市警局表示，12日晚間10時第三分局七堵派出所接獲通報，有男子酒醉於東新街超商咆哮恐起衝突，當下由所長徐永煌帶隊前往現場了解。
警方到場後，只見黃男渾身酒氣，在現場大聲怒吼咆哮，且有意圖動手攻擊他人的情形，衝突一觸即發。
警方當下判斷，為了預防他人生命、身體遭到危害，立即開啟電擊槍待命，隨時準備射擊。沒想到黃男聽到電擊槍開啟時巨大的電流聲，立刻安靜下來，不敢再輕舉妄動，最終配合警方勸導，離開現場。
據了解，黃男疑似是對女友家人介入其感情而不滿，沒想到喝悶酒後，竟剛好在路上與女友家人「狹路相逢」，遂爆發口角起衝突。
基隆市警察局第三分局分局長楊宗昆表示，維護治安為警察工作重點，面對各類糾紛案件，以電擊槍作為執法利器，提供第一線同仁另一種選擇，透過與其他警械交互合理使用，於維護治安同時亦保障同仁安全。
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