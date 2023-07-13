綽號「狀元」的台南任男遭虐殺致死，家屬今天回到命案現場招魂。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

綽號「狀元」的台南任姓男子9日遭虐打致死後丟包永康奇美醫院急診室，家屬今天回到命案現場招魂，死者大兒子擲筊卻一直搏嘸杯，後來由死者小兒子擲筊哭喚「爸爸你跟我回去」，總算順利擲出聖筊，家屬悲慟到泣不成聲，「他很冤，死不瞑目啦！」

台南警方於案發後迄今展開緝凶，目前陸續逮回綽號「阿光」的楊姓主嫌、陳姓主嫌等7人，但除了陳嫌與丟包的張嫌遭羈押禁見外，被指為是幕後主使者的楊嫌卻被無保飭回，死者家屬今天仍難掩氣憤表示，「他死得很冤，就因為他喝酒講話太衝、看他不爽，就把人活活打死？這根本沒人性。」

家屬也質疑，死者7月9日傍晚7點多去東區海產店與人談事情，後來對方撂來10多輛車、20幾人衝進去店內將死者押到安南區四草茶行，認為死者體格魁梧，2、3個年輕人根本押不走他，研判對方應該有拿槍，死者才被強行押走。

對於死者兩度遭毆打，死前更遭殘忍凌虐，家屬痛批，「到底有什麼深仇大恨，下手這麼殘忍？」與死者同在眷村長大的好友表示，死者為人熱心，缺點是酒後易衝動，這次竟因飲酒後跟人起衝突，丟了性命真不值！死者家屬表示，雖然警方陸續逮人到案，但真相釐清了嗎？也喊話希望檢警逮捕所有涉案人，才能釐清案情，也還給死者及家屬一個公道。