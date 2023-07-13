周四外資中止七連賣超，中鋼股價從上周五摔至7個月低點後逐步回升，本周四再度重返29元關卡。外資也終結中鴻2連賣超，自營商更止步對中鴻的十連賣超。

中鋼今年6月營收302.16億元，年減32.47%、月減7.76%；上半年營收1867.02億元，年減24.97%。中鴻今年6月營收27.93億元，年減40.05%、月減12.91%，低於預期；上半年營收192.58億元，年減32.29%。中鋼、中鴻單月營收雙雙創下今年次低。

法人認為，由於中鋼盤價下跌對下游拉貨動能影響較預期來得大，使得中鴻6月份營收低於預期。盤價方面，中鋼7月份盤價每公噸續跌1000~1500元，下跌趕底的意圖濃厚。不過產業供應過剩，鐵礦砂續挫，大摩則預估鐵礦砂價格今年第四季恐跌至每公噸90美元，後續若鐵礦砂價格止跌回穩，仍須看待大陸需求以及烏俄戰爭後續發展狀況。

然而近日亞洲盤價8月開出上漲盤，預估中鋼8月盤價可望跟著國際行情，並有利於傳統鋼鐵旺季，引領第四季營運表現。

產業趨勢方面，大陸解封後市場對鋼鐵需求將回升的預期逐漸冷卻，短期將視大陸政府出手帶動之實際影響，而國際普遍預估今年第四季可望終結烏俄之戰，加上電動車趨勢不滅，均助於中長期鋼鐵產業產能成長發展。