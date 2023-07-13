全國高級中等學校教育產業工會解析，今年分科測驗公民與社會科，單選題組多、涵蓋面向廣、延續素養精神，掌握考古題者易得高分。此外，社經地位與成績關係、居住正義、metoo等議題均入題，對考生來說切身而且有亮點。

全中教表示，今年公民與社會科單選題題組頗多，從2題到4題一組（8題組共44分），對學生來說閱讀量大、判讀資訊多，熟習考古題、讀思辨力佳的學生易得高分。閱讀圖表進行判讀試題不少（第2、3、33題），充分考驗閱讀素養能力。

全中教指出，今年公民與社會有一些特色題，譬如第2題以家長社經地位與學生成績關係測驗因果關係，考閱讀理解能力。居住正義議題入題，第6題以房東與房客對話測驗債權物權的特性、第20-22題討論預售屋的商業問題。此外，還有時事題，第11-12題以性侵害事件與網路公審問題討論人權保障，似與metoo運動相關。

全國教師會則表示，今年公民與社會題目中間偏難，題目著重閱讀理解及推理分析，較少純知識記憶方面的題目，學生需具備推理分析及整合能力，方能得高分。

全教會說，今年公民與社會首次出現非選擇題以三區塊問答（第39、43題），符應探究與實作課綱之要點。然作答較不細心之同學於此試題恐較不易得高分。再就此命題方式，恐較無法鑑別於前兩區塊學生之認知能力。

全教會說，今年公民與社會題目與生活議題、社會議題高度結合，取材多元，在取材來源方面、性別議題、古巴同婚議題、房屋租賃、預售屋銷售議題…等，與生活情境高度連結的議題均有入題；原住民諮商同意權等社會議題均有關注；在國際關注的議題方面、俄烏戰爭、中美貿易戰等，與試題結合。

全教會建議未來公民與社會科考題可多增列高三選修的內容，且各冊單元命題數量可平均分配，如本次第一冊的文化相關議題(如文化位階、多元文化等)比重較多，而未見少年事件處理法的相關議題。在學生學習方面，依近年命題趨勢，未來學生須提升文字閱讀速度及圖表資訊判讀能力。