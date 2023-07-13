持續建構觀光交通路網，台中市政府觀光旅遊局繼日前推出4線觀光公車，今年暑假再推出「66副大坑線」、台灣好行「888豐后線」兩條觀光公車路線，13日上午並舉辦啟動儀式，觀旅局長陳美秀表示，這兩條新路線相當厲害，盼帶給旅客不一樣的旅遊型態；催生888線的台中市議員陳清龍則建議再開闢大雪山路線。

陳美秀、陳清龍及市議員張瀞分等人一同啟動66副大坑線、888豐后線觀光公車新路線，陳美秀表示，「66副大坑線」銜接大坑登山步道群，旅客可搭乘觀光公車到大坑風景區13條步道，飽覽台中後花園的豐富生態與美景；「888豐后線」經過麗寶樂園渡假園區、泰安鐵道文化園區、后里馬場、后豐鐵馬道等，站站有景點。

台中市原有4條觀光公車路線，分別為「151阿罩霧線」、「153谷關線」、「309高美線」及台灣好行「11台中時尚城中城線」，觀旅局指出，市府整合多元運具，原本4條路線與新的2條路線都可串接高鐵台中站、台鐵及捷運，提供整體行旅服務，旅客也可結合YouBike探訪更多在地景點。

陳清龍表示，完善的觀光公車路線可提供國內外旅客更多元的旅遊選擇，讓旅客感受到地方特色；近年來大雪山旅遊相當熱門，建議市府再研議推出豐原轉運中心到大雪山的觀光公車新路線，相信一定會是五星級路線。

陳美秀強調，市府已著手研議大雪山觀光公車路線，會盡全力推動。