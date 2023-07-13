大陸商務部發言人束玨婷13日主持例行記者會。束玨婷表示，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）於今年5月完成立法，後續歐方還將陸續發布有關實施規章草案徵求意見。束玨婷稱，中歐雙方在多邊貿易體制下就該問題進行過多輪討論。中方敦促歐方在後續實施細則治理過程中，留出足夠的評論期，並充分考慮各成員和利益相關方提出的關注和意見，確保有關立法構成符合世貿規則。

此外，就「美國商務部部長雷蒙多據報導將於近期訪華」提問，束玨婷回應：「中方對雷蒙多部長訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方進行溝通。中方將繼續致力於通過對話溝通，解決經貿領域彼此關切，推動建設性務實合作。」

今年10月1日，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）將啟動過渡期，並將在2026年開始正式實施。

世貿組織（WTO）近日舉行貨物貿易理事會會議，中國等12個WTO成員發言重申對CBAM措施的關注。

大陸《第一財經》報導，本月歐盟執委會執行副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）訪華時表示：「我認為我們所做的事情是符合WTO規則的。」

主管歐盟「綠色新政」事務的蒂默曼斯稱，他認為WTO必須考慮如何運作以及如何塑造全球貿易，以更好地解決氣候危機的需求。他還稱，CBAM的「唯一目的是防止碳洩漏」。

束玨婷指出：歐盟碳邊境調節機制一直是世貿組織成員關注的焦點，許多成員曾表示，歐方相關措施不符合《聯合國氣候變化架構公約》「共同但有區別的責任」等基本原則，對歐方執意採取單邊措施表示擔憂，對歐方措施是否符合世貿組織規則提出關注和質疑。

束玨婷說，包括中方在內的多個成員方，要求就此類措施，加強多邊監督審議和專題討論。

近期，非洲氣候基金會研究報告稱，CBAM每年將給非洲國家造成250億美元損失。在WTO對歐盟舉行的第15次貿易政策審議會議上，中方也表示，CBAM等措施將歧視進口產品並限制市場准入，尤其是來自發展中成員方的產品。

美國也對CBAM表達過擔憂。在歐盟執委會正式宣布CBAM提案之前，美國在WTO市場准入委員會和2020年貿易與環境委員會上提出了對這種機制前景的擔憂。美國和其他幾個成員強調，任何歐盟的CBAM必須符合WTO規則，並且不能構成變相的貿易壁壘。

束玨婷稱，接下來，中方將繼續堅持提案驅動，在世貿組織架構下，與各方一道，推動就包括歐盟碳邊境調節機制在內的綠色貿易政策措施開展專題討論，確保有關措施符合世貿規則，避免形成新的貿易壁壘。