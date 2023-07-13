北科大資財營27名學生日前到某熱炒店用餐，結果因為業者白飯供應不及，上網怒刷1星負評，事件引發輿論關注，業者12日宣布無限期暫停營業，希望能停止風波。對此，雲林有一間熱炒店霸氣宣布，暑假期間學生團體預約用餐「白飯免費提供」，若沒吃飽再送上炒麵、薯條，直說「白飯事件絕對不可能在雲林發生」。

雲林知名餐廳「魚二爺海鮮熱炒餐廳」昨（12）日在臉書粉專發文表示，白飯就是好吃到讓學生覺得意猶未盡，店家也想供應白飯讓學生吃飽，無奈煮飯就是需要時間，大嘆：「熱炒店白飯風波，兩個都沒有錯啦！」

話鋒一轉，「魚二爺」業者透露，自己在學生時期也常常吃不飽，深知吃不飽難受、想哭的心情，因此秉持著讓學生吃到飽的理念，暑假期間，只要是學生團體預約到該店用餐，一律免費提供白飯，若供應不及導致吃不飽，還會招待炒飯一份，若還是覺得沒有飽足感，再加碼送上一份炸薯條，「一定要讓你吃飽再回家」。

貼文曝光後，引發熱烈討論，「真的沒有對與錯」、「店家好佛」、「佛！大氣生意人」、「加油，飯桶」、「學生吃得飽就好」、「你們店我吃了很久了，對學生族群特別照顧」，也有網友好奇，「只點一盤菜可以白飯吃到飽嗎？」老闆則回應：「行！」

另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，業者宋和鴻指出，煮一鍋白飯時大約30到40分鐘，若等不及可以告知服務員，先吃炒麵填飽肚子，同時宋和鴻也強調，雲林生產的白米頗具知名度，店內使用的米來自西螺、斗六、斗南等地，「白飯事件絕對不可能在雲林發生」。