最近不少基隆市民應該發現了，位於海洋廣場對面的城煌廟候車亭，變得更漂亮也更明亮。基隆市政府13日與Lexus總代理和泰汽車召開記者會，共同為和泰汽車認養的候車亭揭幕啟用。

基隆市長謝國樑表示，感謝副市長邱佩琳的協助，讓市府與和泰車合作，將城隍廟候車亭交由和泰車認養，發揮Lexus的品牌質感、結合基隆在地特色，融入候車亭的設計中。未來市府也將與更多高知名度的企業品牌合作，打造基隆舒適宜居環境，提升城市生活品質。

以往和泰汽車多半著重全國性的活動，與地方合作，通常是透過旗下的八大經銷商，但這次可說是和泰汽車首度與城市合作。據了解，這全賴邱佩琳居中牽線，才促成這次的合作。

和泰汽車Lexus車輛部經理林孟暉表示，該公司在既有的候車亭基礎上，採用銀灰色烤漆作為底色，重新規畫城隍廟公車亭，並更新候車亭座椅及乘車路線圖。除此之外，後續和泰車還將承擔該候車亭接下來2年的維護費用。

基隆市交通處表示，城隍廟公車站設有2座制式候車亭，位處市區重要交通節點，考量候車乘客、行人、遊客與車流量龐大等因素，特別選為基隆首座公私協力候車亭示範點，希望達到明顯的協力合作成果。