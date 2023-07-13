天后「CoCo」李玟7月5日逝世消息曝光，震驚演藝圈和社會大眾，原本今年是她出道30周年，粉絲們都很期待有大計畫，豈料再也等不到她回歸舞台。不久前李玟6月初與姊姊、友人聚會照流出，當時臉部被用貼圖遮住，讓外界猜測她狀態已經很不好；最近李玟摯友孫僑志分享不久前與李玟視訊截圖，她同框8旬老母雖然露出微笑，但整個人顯得格外憔悴。

綜合港媒報導，李玟摯友製作人孫僑志4日在IG發文，公開李玟生前與他視訊的截圖，畫面中李玟與8旬老母一起入鏡，她對著鏡頭微笑比讚；從李玟表情已看出她精神狀態不佳，連笑容都很勉強，憔悴模樣與平時給人的開朗活潑印象大不同。

孫僑志分享與李玟視訊截圖，從中發現李玟生前憔悴模樣。（圖／摘自孫僑志IG）

其實在李玟二姊李思琳5日宣布她逝世消息後，就有粉絲挖出李玟在6月13日曾與姊姊、友人一起在餐廳聚會，當時還有拍了一張大合照；李玟坐在畫面最左邊，一頭金色長髮和黑色上衣，但臉上卻被用貼圖遮住，無法看到當時的真面目，這也被視為她生前「最後身影」。

音樂製作人孫僑志打造李玟遺作《戰歌》，兩人私下也是好朋友，在面對李玟驟逝他非常難過，他沒想到那次視訊是兩人最後一面。華語樂壇天后「CoCo」李玟二姊李思林證實，李玟2日在家中輕生，送醫搶救無效，5日逝世，享年48歲。

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