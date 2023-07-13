雲林縣今（13日）再新增2例確定病例，累計25例，其中新增台西鄉民1例，其旅遊史曾在6月26日到雲林縣登革熱爆發點的古坑鄉荷苞山的桐花公園散步。

雲林縣25例分別居住在古坑鄉（東和村5例、高林村1例、荷苞村12例、古坑村1例、水碓村2例）、斗六市（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例）、臺西鄉（海口村）1例。

衛生局所防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，以及孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期降低疫情擴散風險。

新增的2例是日前通報的疑似個案，1例經醫院通報確診，另1例為快篩站篩檢發現。

為迅速找出隱藏及早期個案，雲林縣衛生局今（13日）14日上午9至11時在古坑鄉衛生所設置登革熱快篩站，請疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的鄉親主動前往接受篩檢。

衛生局統計7月1日至7月12日快篩站共篩檢440位民眾（包括75名移工），有15人呈現NS1陽性，已協助轉介至醫院就醫和治療。

衛生局呼籲，若為登革熱確診，務必注意出現症狀後5天內盡量穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免病媒蚊叮咬而將登革病毒散播出去，感染到親近的家人或周遭的鄰居。