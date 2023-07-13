糞便是反映腸道健康狀況的重要指標，除了顏色與型態外，其實從「浮沉」也可以來解讀。大腸直腸外科醫師陳威佑就表示，若糞便漂浮在馬桶水上，可能代表含有過多氣體或油脂，建議可先檢視飲食內容，是否攝取較多纖維質或產氣食物，基本上只要適當調整就能改善。但若發現排出漂浮糞便超過2周，以及糞便有油膩、伴隨惡臭或顏色改變，就要懷疑是否為其它疾病引起，建議盡快就醫檢查。

醫師陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，大便的「浮沉」主要是飲食改變了糞便的組成，跟糞便大小無直接關係。他說，正常健康的糞便，有7～8成是水分，2～3成是食物殘渣與腸道細菌組成，在密度大於水的情況下，往往可沉入馬桶底。若糞便漂浮在馬桶水上，可能代表含有過多氣體或油脂。

陳威佑進一步解釋，糞便含有較多氣體時，密度會低於水，使其漂浮在水中。而這些氣體通常來自於膳食纖維，像是經常食用高纖食物或素食者較易發生此情形。此外，麩質及乳糖不耐症的人，若攝取含有麩質或乳糖的食物，也會因為腸道無法充分消化、吸收這些成分，使糞便含有過多氣體而漂起來。

除了飲食外，陳威佑也指出，根據刊登在《歐洲胃腸病學和肝髒病學雜誌》期刊上的研究論文顯示，若患有大腸激躁症、功能性消化不良者，也可能造成糞便氣體過多。

至於含有過多油脂，陳威佑說明，有些人糞便不僅鬆散地浮在水上，還浮著一層油，此種情況即代表糞便含有過多油脂。而糞便油脂量過高，除了是吃太油引起，更要留意腸道對「脂肪」的消化與吸收功能是否出現問題。

陳威佑表示，當排出漂浮糞便時，先別太緊張，可先檢視當天是否攝取較多的纖維質、容易產氣的食物，包括豆類或豆製品、十字花科蔬菜、奶製品、麵包、油炸類食物或氣泡水等。另外，他提到，平時也可先留意吃了哪些食物易造成脹氣，短時間內先減少攝取，再觀察是否還會排出漂浮糞便。

陳威佑指出，一般只要調整飲食，1～2天內就能改善糞便浮沉狀況。但若發現排出漂浮糞便超過2周，以及糞便有油膩、伴隨惡臭或顏色改變，例如呈現灰白色，則有可能是腸道菌感染、消化道疾病、或是肝、膽、胰臟疾病所引起，應盡快就醫檢查與治療。