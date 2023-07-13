美國方面，景氣自疫情後緩步復甦，觀察新訂單減去存貨指數落底反彈後，皆帶動美股一波上漲行情，無論是後3個月、後6個月或後1年，平均報酬率為3.5%、12.7%與16.3%。

今年1月新訂單減去存貨指標已觸底回升，美股後市可期。根據美銀美林最新報告，下半年全球基金經理人看好科技業後市（僅次製藥），投資人不妨可把握第三季，參與美股下半年投資機會。

台灣部分，台股兩融餘額明顯回溫，散戶信心回穩帶動資金回流股市，加上第三季適逢新機備貨旺季，台灣科技廠商是蘋果主要的供應鏈，因此蘋果商品發表對於台股後市有一定的影響。從歷史經驗來看（統計過去10年），在新機發表前相關供應鏈啟動拉貨潮，一直到新機發表後，對於台股股價多有正面助益。歷史經驗顯示，iPhone發表前3個月台股上漲2.4%，發表後3個月股價延續多頭氛圍上漲3.3%，爾後受到新機熱賣回補庫存帶動，後6個月漲幅更進一步擴大至6.5%，下半年台股行情不淡。

薛博升表示，富邦台美雙星多重資產基金為一檔配置在台灣及美國兩大潛力市場的基金，截至6月底，基金整體配置水位已提高至近9成，其中美國與台灣兩大市場配置比重各為49.5%與39.4%；股票、受益憑證與債券的配置比重分別為40.4%、37.2%與11.4%。未來將持續依市況變動，作相應的策略調整。