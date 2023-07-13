警政署募集反詐騙宣導短影音，不少作品都很有可看性。（翻攝畫面）

警政署募集反詐騙宣導短影音，加碼網路人氣獎。（翻攝畫面）

去年全台詐欺財損新台幣73億，居高不下，尤其「假投資」詐欺類型來到37億財損高峰，警政署除持續掃蕩詐欺集團外，也加強「識詐」宣導。

警政署日前舉辦「全民齊反詐、投稿拿獎金」活動，針對6大高發詐騙手法，徵求反詐宣導短影音，活動已於10日24時截止。警政署公關室表示，為讓更多人看到反詐資訊，增設最佳人氣獎，網友可至警政署NPA署長室臉書按讚評選。

警政署指出，目前依活動簡章進行評審作業，並將增設最佳人氣獎，希望能夠運用短影音傳遞即時性、全面性的特點，喚起全民防詐知能，全面提升識詐能力。

警政署表示，本次徵稿活動報名十分踴躍，經初步評選計有28部影片入圍，目前已公布於「NPA署長室」臉書粉絲專頁，為增加影片觸及率，特別加碼增設最佳人氣獎，由網友按讚數來選出最佳人氣獎影片1部，按讚數統計至7月17日9時，最佳人氣獎將獲得精美禮品1份。

警政署強調，詐騙手法不斷推陳出新，歸納最新的「高發詐欺6大手法」，包括假網購、假投資、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰等6大類，占所有詐欺財損逾8成。

警政署統計，今年1到5月詐欺案件也累積到1萬3363件，較去年同期增加21.29％，其中「投資詐欺」仍為大宗。各年齡層的詐欺案件也都較去年同期增加，其中18到23歲及40到49歲的人數增加最多，分別為增加27.71％及23.80％ ，並非只有大眾普遍認知的老年人才會被詐騙，因此警方持續加強識詐，扎根社會各個角落。

本次的徵稿活動即聚焦宣導常見的詐騙6大手法，期能深化全民防詐意識，將「識詐」能力扎根至基層各角落，全面降低詐騙受害，守護民眾財產安全。