OPPO台灣總經理劉金Vincent表示，OPPO持續研發創新技術、領先產品，專注於軟硬體提升帶來的影像力升級，期待透過Reno10系列為用戶帶來更多精彩影像。此外，OPPO深化在台實體通路布局，三創旗艦門市將於不久後開幕，將帶來更寬闊、舒適的體驗空間，持續優化用戶的購物體驗。

OPPO今日端出一共3款Reno 10系列，螢幕此吋上均為6.7吋曲面AMOLED螢幕。在處理器上，Reno 10 Pro+採用高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，瞄準旗艦市場，至於Reno 10 Pro、Reno 10則分別採用高通Snapdragon 778G、聯發科天璣7050處理器。

照相功能上，OPPO Reno10系列搭載超清晰人像攝影系統，以全新長焦鏡頭模擬單眼相機黃金經典焦段。Reno 10 Pro+配備5000 萬畫素OIS標準鏡頭、6400萬畫素OIS 3X潛望式望遠鏡頭、以及800萬畫素超廣角鏡頭；Reno 10 Pro配備5000萬畫素OIS標準鏡頭、3200萬畫素望遠鏡頭、以及800萬畫素超廣角鏡頭；Reno 10則有 6400萬畫素標準鏡頭、3200萬畫素望遠鏡頭、以及800萬畫素超廣角鏡頭。另外，在前置鏡頭上，則就均搭配3200萬畫素前置鏡頭。

充電部分，Reno10 Pro+擁有Reno系列最高100W SUPERVOOCTM超級閃充1，最快27分鐘就能滿電，加上4700mAh大電量帶來長效續航，可待機長達1.6天；Reno10 Pro與Reno10同樣擁有大電量與快充技術，分別提供4600mAh大電量與80W SUPERVOOCTM 2超級閃充、5000mAh大電量與67W SUPERVOOCTM超級閃充。

售價以及開賣訊息上，Reno10 Pro+定價為24,990元，Reno10 Pro定價為17,990元，於即日起開放預購，7月22日至8月31日首波開賣。電信商部分，將於8月1日起與中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、台灣之星、亞太電(3682)等搭配資費販售。至於另外一款Reno10售價為13,990元(8GB+128GB)起，預計8月21日起開賣。

市場調研機構Canalys資料顯示，2023年第一季全球智慧手機市場規模，較2022年同期下滑12%，這已是連續五季出現下滑。OPPO位居全球第四名，在全球市占率為10%，險勝第五名的vivo、市占率為8%。