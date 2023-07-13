112學年度分科測驗今(13)日為第2天考試，位於大考中心內的闈場於下午3點出闈。(李侑珊攝)

112學年度分科測驗今(13)日為第2天考試，最後登場的考科為公民與社會科。高中老師認為，素養導向命題題數較以往多，非選擇題題目增加，其中非選題題文充分結合公民知識與概念，學生必須重複檢視題文敘述，可能需要較以往更多時間進行題文的判讀與撰寫，總體考試出題中間偏難。

成功高中公民老師蘇青葉表示，在命題取材上，多元且生活化，並扣合時事。學生透過觀察社會生活現象，結合所學，反思自己與社會族群所面臨的問題，突顯具備公民素養的重要性。

蘇青葉提到，今年命題呼應新課綱著重的議題，在社會處境不利族群等相關議題方面，第13到第14題討論的是原住民族權益保障議題，第40題到第43題主題則是有關身心障礙者，以及身心障礙者權利公約(CRPD)在我國落實情況。

另外也討論到性別平等議題，例如第4題的同性婚姻、第1題的家務勞動、第34題到35題的政治參與。社會階層化與社會流動議題則包含第2、3題的教育與社會流動關係，第25題到26題的失業率、第19題的跨國公司外移影響當地薪資以及第31題的勞動三權。

內湖高中公民老師李美萱評析，今年公民整體題目偏難，其中手寫題占22分，題數較去年多且難度較去年為高，非選擇題第35和39題偏難。第35題要先了解審議民主的要件，才有辦法由題目中找出正確的敘述。第39題比較不同地區的購買力，牽涉的總體經濟學概念較廣，考驗學生對於GDP、PPP指數以及匯率等概念的理解與應用。