中國大陸四川最近傳出一起離奇卻又惹人鼻酸的事件，一名91歲的老婦人因不小心跌倒，引發一連串病痛、嘔吐不止，就醫後，醫生發現她體內竟有一個發育完整的嬰兒，但她的丈夫早在60年前就已離世，經過再次檢查，她才透露藏了多年的心酸往事。

根據陸媒《搜狐網》報導，91歲的黃義均來自四川眉山市青神縣一個普通農村，她從小吃苦耐勞，長大後嫁到同縣的羅家，並生下一個兒子，一家三口過著清苦卻快樂的日子。不料就在黃義均30多歲時，丈夫因為一場意外離開人世，留下母子倆相依為命。往後的日子裡，她靠著辛勤工作，一個人將兒子拉拔長大，後來兒子也建立了自己的家庭，一家四代同堂其樂融融。

黃義均晚年身體大致健康，對羅炳文來說，能看著母親無災無病地過好日子，就是最大的安慰。然而就在2007年夏天某日，黃義均外出打水時不小心跌了一跤，她一時不以為意，回家後卻出現腰痛、腳腫，不時還伴隨著嘔吐症狀。羅炳文發現母親的異狀，趕緊將她送往醫院檢查，醫生為她安排照超音波，一照之下，發現老婦人體內竟然有個嬰兒，骨骼、頭腦和四肢都已發育完全，這個結果讓所有人都驚呆了。

中國大陸四川最近傳出一起離奇事件，一名91歲老婦人因為跌倒送醫，醫生在她體內發現一個發育完整的嬰兒，這才揭開埋藏多年的秘密。

照理來說，60多歲懷孕便已超越人體極限，高齡91歲還能孕育下一代，簡直是醫學奇蹟。老婦人眼看眾人起疑，這才說出藏了60年的秘密。原來，當年她喪夫不久後，便發現肚子裡有了遺腹子，面對這個意外的禮物，她滿懷感激，一心想把孩子生下來。

就在即將臨盆前夕，黃義均遠赴都市做了產檢，卻發現胎兒已經死亡。更糟的是，醫生告知必須動手術將死胎取出，否則可能帶來生命危險，只是手術費用高達120元，相當於普通農民一年的收入，更遑論還有一個孩子需要撫養。她知道自己負擔不起，當下便選擇放棄，默默地帶著肚子裡的死嬰回家，一眨眼數十年就過去了，身體意外地沒出現什麼大問題。

醫生指出，老婦人體內的胎兒並不在子宮，而是出現在腹腔，也就是醫學上所說的「腹腔妊娠」，起因可能是當年她前往都市做產檢時，曾經躺在滑竿上，導致胚胎從輸卵管滑到腹腔，並在腹膜或其他器官上繼續生長。

醫生進一步解釋，隨著時間推移，黃婦體內的胎兒逐漸鈣化，變成她身體的一部分，甚至母體還吸收了胚胎的營養，這可能是她很少生病，身體格外健朗的原因之一。也由於她年事已高，醫生研判已沒有必要再費事取出胎兒，而老婦人的人生至此，也總算不必再遮遮掩掩，坦然走完最後一哩路。