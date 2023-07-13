新竹棒球場後續改善備受關注，MLB場務專家Chad Olsen13日赴現場檢測，引發新竹市議會藍綠黨團互轟。民進黨團質疑，市府5月底挖的7包土壤還沒送美國，說明當初開挖是純作秀，也質疑悍創7月才得標，竟能提前取得樣本；藍營則指民進黨應反省，林智堅時期未好好監督，也呼籲少政治操作，多關心棒球場改善。

Chad Olsen今到棒球場實地勘察，並開挖8處土壤，測試清碎石層或底層的排水狀態，然而外界也關心，今開挖的土壤與5月底挖的有何差異，以及5月底挖的7包土壤，是否有送美國實驗室。

民進黨市議員劉康彥指出，根據悍創運動行銷公司今上午的說法，證實高虹安市府在5月底開挖的7包土壤採樣，截至目前，都還沒送到美國實驗室檢測，而是由悍創代為保管，這說明5月底的開挖不專業、純粹只是作秀。

另外，劉康彥也批評，7月才得標的悍創公司，為何5月就能取得土壤樣本，執行標案內容，質疑明顯違反《採購法》程序。

對此，市府說明，今年4月時中華棒協及棒球場體檢會專家委員於場勘及會議中具體建議市府，可尋求美國大聯盟場務專家協助，於是5月中旬聯繫美國大聯盟WBC總裁，經其引薦場務專家BV公司提供諮詢，並於5月底啟動土壤試掘採樣工作，循去年12月14日前市府時期完全相同之模式，由悍創取樣及後續送檢，當時並無勞務對價關係，純粹為美方BV之無償協助。

市府表示，後來市府為能得到美方專業技術評估、檢視設計書圖、由專家抵台到場執行土壤採樣及排水檢測，並出具正式改善建議報告，市府辦理「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」招標，於6月12日上網公告，投標資格絕無綁標情事，採購流程一切合規合法、公正公開。

國民黨團總召陳慶齡則說，民進黨某些議員的質疑令人啼笑皆非，他也說民進黨議員不如去反省，為什麼過去林智堅市府時期，沒有好好的監督，也呼籲綠營不要見不得別人好，少一點政治操作，多一點關心棒球場改善。

陳慶齡表示，國民黨團肯定市府團隊接受專業意見以及議會的建議，期待以專業來改善棒球場，今市府執行的是專家指定取樣、排水檢測、全場勘查等工作項目，黨團也會持續督促市府相關改善進度。