北韓昨天試射「火星-18」新型洲際彈道飛彈，領導人金正恩親自到場坐鎮指導，桌子上放著一個裝置，疑似一支折疊智慧手機。

法新社報導，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」今天發布的照片顯示，桌上放的物體看起來像是裝在黑色皮革保護套的銀色折疊手機，與三星Galaxy Z Flip或中國華為Pocket S手機極為相似。

這張北韓昨天發射固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18的照片，立即引發人們對手機來源的猜測。

曾經有人拍到金正恩使用看似蘋果的產品，包括iPad和Macbook。

南韓「中央日報」報導：「如果照片中的物體是折疊手機，那麼很可能是從中國秘密走私到北韓的。」

根據聯合國制裁，北韓不得進口或出口電子設備。

根據美國中央情報局（CIA）出版的「世界概況」（World Factbook），估計只有約19%的北韓人口擁有手機。