2022年8月，大陸方面決定對台獨頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」採取懲戒措施，禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。大陸國台辦發言人陳斌華今天（13日）發布「答記者問」稱，鑒於天亮醫療能深刻認識錯誤，大陸有關部門決定，自即日起解禁。

陳斌華表示，大陸方面宣佈對台獨頑固分子關聯機構和企業採取懲戒措施，受到兩岸各界高度關注和台商台企的廣泛支持。

陳斌華表示，近一年來，天亮醫療多次提供相關資料，對涉事情況做了解釋，表明係企業內部管理失察。其負責人近日在接受台灣媒體採訪時表示，台獨會引發戰爭，和平穩定的兩岸關係有利於兩岸經貿合作，負責人及企業支持「九二共識」、反對台獨，將與台獨相關組織、機構畫清界線。

陳斌華表示，鑒於天亮醫療能深刻認識錯誤，在兩岸關係上表達正確立場，有關部門決定，即日起不再對天亮醫療採取禁止大陸組織、企業、個人與其進行交易、合作和禁止負責人入境等措施。

陳斌華表示，大陸堅決反對台獨頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利。目前對其他3家企業的懲戒措施保持不變。