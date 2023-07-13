大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸一重集團承製全球首台海南昌江「玲龍一號」反應爐核心模組13日，由在一重大連核電石化有限公司竣工驗收、啟航發運，標誌著中國大陸在模組化小型爐技術創新和核電重大技術裝備國產化方面實現了「零」的突破，躋身世界前茅。

「玲龍一號」反應爐是大陸「十四五」規畫的核能先進爐型示範工程之一，是繼「華龍一號」後又一大陸自主創新重大成果。

此前，在「玲龍一號」施工現場，海南核電總經理助理孫華曾介紹說，作為核電站中的「小型移動充電寶」，中核集團「玲龍一號」（ACP100）是全球首個通過國際原子能總署（IAEA）通用安全審查的小型反應爐。

區別於傳統核電技術，「玲龍一號」擁有小型化、模組化、一體化、非能動等先進革新型技術，具有製造周期短、安全性高、用途廣泛、部署靈活、設備成熟度高、工程可實施性好等凸出優勢。其作為清潔的分散式能源，在供電的同時可以滿足海水淡化、適用於城市區域供熱和工業供熱、偏遠地區和礦區、海島、高耗能企業自備能源等多應用場景的能源需要。

隨著全球首台海南昌江「玲龍一號」反應爐核心模組在中國大陸一重集團的竣工發運，中國大陸核電重大技術裝備製造實現了從「跟跑」「並跑」到「領跑」的歷史性跨越。此舉將帶動中國大陸核能相關產業群高水準發展，形成一重要爐型的「中國品牌」。