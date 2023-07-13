南開科技大學招收研究所、四技、五專的學生，目前約2700名學生，學雜費調整後校方年增約200萬元收入，將用於弱勢生助學金。（南開科大提供／楊靜茹南投傳真）

教育部公告112學年各大專校院學雜費收費基準基本調幅，經公式核算後為0.53％，13日同意嘉義縣中正大學、南投縣南開科技大學調整漲學雜費。對此南開科大表示，平均每學期學雜費多250至290元不等，學雜費調整後校方年增約200萬元收入，計畫用於弱勢學生助學金，減輕300多名弱勢學子的就學壓力。

南開科技大學位於草屯鎮的一所私立科技大學，佔地約9.4公頃，招收研究所、四技、五專的學生，2022年曾爆出董事會擬「捐贈學校給國立暨南國際大學承接」，提出112學年度停招，引發教職員強烈抗議，董事會決議停止計畫，朝永續發展方向努力，這次獲教育部同意調漲學雜費。

南開科大主秘林憲茂表示，目前校方商業科系每學期學雜費約4.7萬元、工業科系每學期學雜費約5.3萬元，距離上次、97學年度調漲學雜費已經14年，這次獲教育部同意調整學雜費，僅調漲250至290元不等，仍略低於中部鄰近學校相關學制的學雜費金額。

林憲茂說，若以111學年度計算，全校2700多名學生，其中28％、約900人是弱勢學子，112學年度學雜費調整後，預計增加約200萬元收入，對推動校務沒有幫助，計畫將全部用於照顧弱勢學生，作為弱勢學子的助學金，預估可增加312人次，減輕其就學壓力。