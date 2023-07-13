林女向員警哭訴被丟包的遭遇。（嘉義市警二分局提供／廖素慧嘉市傳真）

住台中的林姓女子與男網友「阿宏」透過交友軟體相談甚歡，相約由阿宏開車到嘉義玩，不料，阿宏疑將林女「丟包」在嘉義市，林女苦等不到人，又沒有錢買車票，警方協助她申請「川資」由市府出單程車票助她返家。

嘉義市警二分局新南派出所警員楊尚恩日前執勤，接獲通報，有女子在嘉義高工公車站前落單，驚慌失措，楊員到場了解，林女哭訴，與網友「阿宏」從台中開車到嘉義市，阿宏聲稱「要找朋友拿東西」，將她丟在彌陀路。

林女徬徨無助，走到附近公車站，由於身上沒有現金，因此報案請求警方協助返家。

楊員靈機一動，想起嘉義市政府社會處有提供「川資」服務，立馬回到派出所，替林女申請「單程返鄉乘車換票證」，並開巡邏車將林女載至嘉義火車站，讓林女憑換票證取得到台中市的火車票，林女很感謝警方熱心協助關懷

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嘉義市政府警察局第二分局表示，《嘉義市辦理急難救助實施要點》第4點規定，他縣（市）民眾短缺川資者，由嘉義市政府開立「單程返鄉乘車換票證」，換取返回原籍地的火車（普通車）或國光客運車票，協助非設籍嘉義市的民眾返鄉，1年得申請1次。