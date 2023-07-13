「超級抗藥菌」降臨！台中榮總收治一名40歲男子因膝蓋傷口感染嚴重潰爛，經細菌培養發現多重抗藥性的致病菌：陰溝腸桿菌，它不受常用的抗生素影響、治療變得非常困難。經台中榮總感染科團隊系統性文獻回顧，統合陰溝腸桿菌常見抗藥性菌種在全世界抗藥基因分布，其論文獲國際期刊「國際抗菌劑雜誌」發表。

台中榮總指出，這種超級抗藥菌的出現是因為長期大量使用抗生素，使得細菌逐漸對抗生素產生抵抗力。為了更好地了解這個問題，醫療團隊進行了一項研究，他們發現這種超級抗藥菌在台灣和世界各地都存在，而且它們還帶有一種特殊的抗藥基因，使得它們對治療更具挑戰性。

為了應對這個問題，醫生們需要更加警覺並採取適當的治療措施，有時甚至需要使用更強效的抗生素來對抗這種超級抗藥菌。

台中榮總感染科醫師葉庭光指出，抗藥性是一個全球性的問題，不僅僅是台灣，各國都在努力應對這個挑戰。據統計指出，在醫療院所內常見之腸桿菌當中，除克雷伯氏菌、大腸桿菌之外，陰溝腸桿菌為第三大抗藥性腸內菌菌種。多重抗藥性陰溝腸桿菌易造成肺炎、腹內感染、泌尿道感染、傷口感染等感染症。若進展至血流感染，可能會出現持續高燒、畏寒，甚至意識不清或休克的情況。

台中榮總感染科團隊經系統性文獻回顧發現，統合陰溝腸桿菌常見抗藥性菌種在世界各地有不同種類的抗藥基因，台灣也有類似的抗藥基因分布。

台中榮總內科部主任吳明儒說，感染科團隊系統性回顧論文在去年10月發表在高分國際期刊「國際抗菌劑雜誌」。未來在面對陰溝腸桿菌的感染，臨床人員需要更加警覺，因為致病的菌株可能是高度抗藥、更加棘手的敵人。