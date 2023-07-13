香港行政長官李家超今(13日)到立法會出席第二場行政長官立法會互動交流答問會。在首節討論中，議員譚嶽衡就文化産業發展話題用普通話向李家超提問。李家超以普通話回答相關問題時表示，感謝譚給他第一次在立法會用普通話回答的機會。

答問會分兩節，討論3個議題包括「文化藝術產業發展」「法治人才」「應急安全」。選委會界別議員譚岳衡表示，香港近期文化交流活動繁多，包括音樂會、有大學展出國寶等，而這些大多都由中資企業投資，證明在港中資企業除經濟貢獻外，在文化建設方面亦有所作為。他問李家超，港府對中資在推動香港作為中外文化中心方面有什麼期望。

李家超笑稱，很高興譚岳衡給他第一次在立法會講普通話的機會。他隨後回應，對中資的期望很高，無論在2019年「黑暴」、如今建設香港，中資都能發揮很大力量，包括經濟、網路、人才等。他也反問譚岳衡對此有何建議。

譚岳衡回應，中資首先應把更多中外文化資源引入香港，尤其是大陸資源，並且應走入社區，豐富香港的藝術交流。此外，中資亦應加大對香港文創、藝術團體的支持，資助交流合作，推展香港成為中外交化交流中心。