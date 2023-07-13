新北一名朱姓男子尾隨正妹女大生至其租屋處，以「填問卷」為由搭訕，遭女大生拒絕後，朱男竟趁機熊抱、揉捏她的胸部，女大生隨即拿出手機欲求救，朱男拍落她的手機並趁隙逃跑，女大生不甘受辱報警提告；法官依犯強制猥褻罪，判處朱男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，朱男於去年9月20日下午3時許，尾隨A女至其租屋處樓梯間，以問卷調查為由與A女攀談，並趁其轉身開門進屋之際，從後環抱、徒手揉捏她的胸部，對A女為猥褻行為。

A女當場嚇到拿起手機欲向男友求救，朱男見狀即強行取走手機，致其手機掉落至樓梯間，事後A女不甘受辱報警處理。朱男到案後坦承有「擁抱」、「碰到胸部」，但辯稱「她並未拒絕第一次擁抱，第二次擁抱時才把我推開；我是不小心碰觸她胸部」。

法官爰審酌朱男為逞一己私慾，對A女為強制猥褻行為，致其身心受創，法官考量其犯罪之動機、手段、所生危害，及事後坦承犯行，並與A女以35萬元達成和解，依犯強制猥褻罪，判處朱男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應接受3場法治教育課程。

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