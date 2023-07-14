路透社報導，馬斯克在Twitter音訊空間（Twitter Spaces）與民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）和共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）對談時，發表上述言論。

馬斯克表示：「中國肯定對規範AI的國際合作框架有興趣。」他補充說，他在訪中期間等各種場合，一直主張對AI進行規範與監管。

在發表上述言論的同一天，馬斯克成立AI新創公司xAI。在此之前，他才就AI可能「摧毀文明」而爭論好幾個月。

數週前，馬斯克訪問中國，除了視察電動車公司特斯拉（Tesla）在上海的工廠外，還在北京會見中國外交部長、商務部長和工信部長，以及中國國務院副總理丁薛祥。

馬斯克訪問中國期間與官員會面後，於上個月表示中國政府將尋求在中國啟動AI法規。

一些政府正考慮如何減輕這項新興技術的危險。在OpenAI的ChatGPT發布後，近幾個月AI技術歷經投資熱潮，以及消費大眾喜愛。

全球監管機構紛紛制定管理生成式AI使用的規則。生成式AI可以創建文本和圖像，其影響力可比肩網際網路。